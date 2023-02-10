Февраль навсегда вошел в историю Каменска в 1943 году, когда из города ценою большой крови и солдатского героизма были выбиты немецкие оккупанты.

В этом году важная памятная дата для всей Ростовской области – 80 лет назад донская земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. День окончательного освобождения – 30 августа.

А 13 февраля 1943 года Каменск был освобожден от фашистов. Из 78 тысяч жителей довоенного Каменска свет­лый день освобождения встретили лишь 13 тысяч. За время оккупации гитлеровцы расстреляли более 1500 каменчан и около 500 военнопленных. Свыше 5 тыс. человек были угнаны на каторгу. За время оккупации Каменску был нанесен ко­лоссальный материаль­ный ущерб, исчисляю­щийся суммой в 200 мил­лионов рублей. Покидая город, фашисты жгли и уничтожали все, что мог­ли.

Чтобы почтить память воинов-героев, 13 февраля в 11.00 состоится традиционный митинг, который пройдет у Вечного огня на Мемориале воинской славы.