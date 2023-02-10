общество
В Каменске почтят память героев, которые 80 лет назад освободили город
Февраль навсегда вошел в историю Каменска в 1943 году, когда из города ценою большой крови и солдатского героизма были выбиты немецкие оккупанты.
В этом году важная памятная дата для всей Ростовской области – 80 лет назад донская земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. День окончательного освобождения – 30 августа.
А 13 февраля 1943 года Каменск был освобожден от фашистов. Из 78 тысяч жителей довоенного Каменска светлый день освобождения встретили лишь 13 тысяч. За время оккупации гитлеровцы расстреляли более 1500 каменчан и около 500 военнопленных. Свыше 5 тыс. человек были угнаны на каторгу. За время оккупации Каменску был нанесен колоссальный материальный ущерб, исчисляющийся суммой в 200 миллионов рублей. Покидая город, фашисты жгли и уничтожали все, что могли.
Чтобы почтить память воинов-героев, 13 февраля в 11.00 состоится традиционный митинг, который пройдет у Вечного огня на Мемориале воинской славы.