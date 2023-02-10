Сотрудники таможенной службы перехватили 34 посылки с 70 предметами военной амуниции, которые направлялись из Ростова-на-Дону в США.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу, 48-летняя жительница донской столицы пыталась переправить в Соединенные Штаты бронежилеты, бронешлемы, противоосколочные очки и другие предметы.

По результатам экспертизы выяснилось, что эти предметы стоят на вооружении российской армии. В ходе обысков у нее дома были обнаружены еще 189 единиц амуниции.

Против женщины уже возбуждено уголовное дело. За контрабанду ей грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет со штрафом до 1 млн руб.