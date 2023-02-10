Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Мероприятие состоится в Гостином Дворе. В своем послании В. Путин сделает акцент на спецоперации, экономике и социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников боевых действий.

«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — отметил Песков.