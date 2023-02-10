ВЦИОМ* провел исследование, как за последние 30 лет изменились оценки россиян своего материального положения и о способах его улучшения.

Так, у россиян нет конкретного представления, как изменится их материальное положение в течение 2023 года. Практически половина россиян, а именно 45 %, считает, что их финансовое благополучие не изменится. Количество оптимистов и пессимистов в этом вопросе примерно равно: 22% ожидают, что их материальное положение скорее улучшится, 26% — что скорее ухудшится.

Сегодня будущее в плане материальной обеспеченности видится жителям РФ более светлым, чем 30 лет назад: по сравнению с 1992 годом более чем в 2 раза сократилось количество пессимистов. Оптимистов в этом вопросе, напротив, прибавилось. Доля тех, кто не ожидает изменения своего материального положения, также выросла.

Наиболее оптимистично настроенная категория населения – молодежь (39% в возрасте 18-24 года и 34% в возрасте 25-24 года).

Пессимистов больше в возрастной группе 45-59 лет (33%) с незаконченным высшим, высшим уровнем образования (32%).

*Всероссийский центр изучения общественного мнения.