До конца первого квартала 2023 г. управляющие компании должны выполнить перерасчет платы за общедомовое потребление коммунальных ресурсов, то есть СОИД.

Важно отметить, что перерасчет платы будет выполнен не во всех многоквартирных домах, оборудованных счетчиками, а только в тех, где жильцы на общедомовом собрании приняли решение о расчете платы за СОИД по их показаниям, сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области.

Требование о корректировке платы вступили в силу с 1 сентября прошлого года. Поэтому перерасчет сделают за период с 1 сентября по 31 декабря 2022 г.

В тех домах, где решение о начислении платы по показаниям общедомовых счетчиков не принято и плату начисляют по нормативу с перерасчетом по показаниям общедомовых приборов учета, корректировки оплаты за СОИДы не будет.