С 1 марта пользователи портала смогут по желанию подключить второй фактор авторизации, а с 1 июня его подключение станет обязательным для всех.

В настоящее время для авторизации нужен только логин и пароль, однако Минцифры совершенствует систему защиты, так как существующей уже недостаточно, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Минцифры РФ Максута Шадаева.

Отмечается, что в рамках новой системы защиты это может быть, например, дополнительное SMS-сообщение на номер телефона. Двухфакторная аутентификация позволит улучшить положение, в частности, тех пользователей «Госуслуг», которые используют простые пароли.