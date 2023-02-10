Трагедия случилась утром 7 февраля в Волгодонске.

Как сообщает «Блокнот. Волгодонск», на теле погибшей обнаружены травмы, характерные при падении с высоты. Об этом рассказали очевидцы.

Соседи по многоэтажке сообщили, что женщина – 1983 года рождения, из благополучной семьи, работала в образовательном учреждении. Знакомые сообщили, что у нее наблюдались осложнения со здоровьем из-за перенесенного ковида.

Сотрудники полиции проводят следствие.