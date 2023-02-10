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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменчане требуют песка на дороги

ЖКХ

Каменчане требуют песка на дороги

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Проезжая часть на четной стороне ул. Героев Пионеров покрылась ледяными надолбами, что создает аварийную ситуацию.

По мнению жительницы дома № 40 Светланы Калининой, виноваты в обледенении дороги забитые водостоки. Ведь вся вода собирается на проезжей части между улицами Огородной и Чапаева, вместо того чтобы вытекать к железной дороге.

– На дорогу выходить страшно. Вдруг машину понесет на льду, и она меня собьет? Неужели нельзя нам хотя бы песком посыпать дорогу? Или Шахтерский уже не город? – возмущается С. Калинина в разговоре с корреспондентом «ПИКа».

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