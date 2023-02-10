Проезжая часть на четной стороне ул. Героев Пионеров покрылась ледяными надолбами, что создает аварийную ситуацию.

По мнению жительницы дома № 40 Светланы Калининой, виноваты в обледенении дороги забитые водостоки. Ведь вся вода собирается на проезжей части между улицами Огородной и Чапаева, вместо того чтобы вытекать к железной дороге.

– На дорогу выходить страшно. Вдруг машину понесет на льду, и она меня собьет? Неужели нельзя нам хотя бы песком посыпать дорогу? Или Шахтерский уже не город? – возмущается С. Калинина в разговоре с корреспондентом «ПИКа».