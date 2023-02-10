«Чего, как всегда, не хватает? Конечно, денег», — посетовал глава региона Голубев в ходе пресс-конференции 9 февраля.

Финансы необходимы региону, например, для решения проблемы вторых смен в школах. Для этого нужно построить больше образовательных учреждений.

Также имеется потребность в реконструкции аэропорта в Волгодонске. Надо решить ряд коммунальных проблем, в том числе с водоснабжением некоторых муниципалитетов.

Большие средства нужны на строительство четырех новых микрорайонов в Ростове-на-Дону, на возрождение водного транспорта, в том числе пассажирского. Для последней цели планируется создать судоходную компанию «Дон», и уже поданы заявки на покупку речных катеров.