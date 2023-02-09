Жителям Шахт и Октябрьского района рекомендовано не пить водопроводную воду и не использовать ее для приготовления пищи.

В питьевой воде обнаружены вредные вещества, значительно превышающие норму. Об этом сообщила администрация города. После взятия проб было установлено превышение содержания в воде дибромхлорметана и бромдихлорметана.

Напомним, что в октябре прошлого года повышенные показатели были обнаружены в воде в Каменске-Шахтинском. Несколько раз вводился режим ЧС, сотрудники управления МЧС организовали подвоз питьевой воды.