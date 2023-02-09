Центр «Здоровье», расположенный на первом этаже диагностического корпуса ЦГБ, приглашает каменчан старше 18 лет провести комплексное диагностическое обследование.

Медики проверят общее состояние организма с учетом деятельности сердечно-сосудистой и нервной системы, периферических сосудов, легких, опорно-двигательного аппарата, внутриглазного давления, обмена веществ, уровня холестерина и сахара в крови.

Прием осуществляется в рабочие дни с 8.00 до 15.48.

Записаться на прием можно по тел.: 8-928-628-00-65.

Как в Каменске проходит диспансеризация, читайте подробно в газете «ПИК» от 8 февраля.