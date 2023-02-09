Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона не расслабляться.

Заболеваемость коронавирусом выросла за последние несколько дней. Об этом сообщил В. Голубев на пресс-конференции. Так, 9 февраля в Ростовской области выявили 130 заболевших.

— Даже коэффициент распространения вырос. Он всегда был в районе единицы, а сегодня — 1,8. То есть один человек почти двум может передать болезнь. Раньше при таком показателе уже звонили бы во все колокола. Это требует внимания, — прокомментировал ситуацию глава региона и призвал горожан не расслабляться.