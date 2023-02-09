Видимо, каменчане недостаточно криком кричат о транспортных проблемах во всех пабликах, в газете «ПИК», в комментариях на сайте самой администрации… Чиновникам все равно непонятно, в чем проблемы.

Поэтому администрация решила организовать личную встречу сити-менеджера Шевченко с народом. Но в формате тет-а-тет и по предварительной записи.

Прямой эфир в соцсетях с оперативным диалогом — не судьба. А то народ еще ляпнет чего-нибудь. В рабочее время, за закрытыми дверями, по одному и по записи — вот так удобней и спокойней.

В общем, 16 февраля Владимир Шевченко желает услышать ваше мнение о пассажирском транспорте с 14.00 до 16.00 в общественной приемной, которая находится в кабинете № 5 ДК Гагарина.

Только на прием к чиновнику со своими проблемами надо заранее записаться по телефону: 8 (86365) 7-08-66.