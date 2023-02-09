Закон, уточняющий семейное положение вдов и вдовцов, принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга.

Сейчас, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, с родителями, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.