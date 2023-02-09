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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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общество

Принят закон о поддержке вдов ветеранов боевых действий

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Закон, уточняющий семейное положение вдов и вдовцов, принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Согласно документу, вдовы и вдовцы ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак, смогут получать господдержку независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга.

Сейчас, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, с родителями, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.

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