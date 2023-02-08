По сообщению МЧС, сегодня в 10.24 в Новошахтинске на ул. Хмельницкого, 9 произошло возгорание на территории завода по переработке нефтепродуктов. Площадь пожара составила 100 кв. м.

В региональном ведомстве сообщили, что в ликвидации возгорания было задействовано 42 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек личного состава и 10 единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение технологического процесса.

По указанному адресу зарегистрировано предприятие «Ресурс», фирма с 2013 года занимается производством нефтепродуктов.

Не путать с «Новошахтинским заводом нефтепродуктов» (АО «НЗНП»).