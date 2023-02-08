9 февраля первые показы состоятся в городском кинотеатре «Гагарин».

Презентация картины «Быть» режиссера Александра Ковтунца прошла в Москве 7 февраля. Приключенческая комедия рассказывает зрителям историю о путешествии молодого и талантливого репера Ильи в «лихие» 90-е. Исполнитель главной роли Олег Гаас хорошо знаком зрителям по телесериалу «Шифр» (милиционер Ким Вершинин).

В кинокомедии «Быть» в числе прочих звезд задействованы Гоша Куценко, Иван Охлобыстин, Фёдор Добронравов, Игорь Скляр, Олеся Железняк и др.

«Фильм с моим участием выходит в прокат, и я буду рада поддержке каменчан этому проекту», – подчеркнула в разговоре с корреспондентом «ПИКа» Ульяна.

Для справки:

Ульяна Донскова – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2012 года в групповом многоборье, многократная чемпионка мира и Европы. Заслуженный мастер спорта России (2010). Родилась в Каменске-Шахтинском в 1992 году, сейчас живет в Москве.