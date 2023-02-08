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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске посмотрят, кто «филонит»

общество

В Каменске посмотрят, кто «филонит»

В Каменске посмотрят, кто «филонит»

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С 13 по 19 февраля Ростовстат проведет ежемесячное обследование для выявления занятых и безработных.

Как сообщает администрация Каменска-Шахтинского, обследование направлено на выявление:

  • численности и состава рабочей силы, занятых и безработных;
  • уровня участия в рабочей силе и безработицы;
  • изменений состояния рынка рабочей силы.

Важно помнить, что опросы будут проводиться специально обученными интервьюерами по месту проживания респондента.
При посещении домов интервьюер должен будет иметь удостоверение и паспорт.
Персональные данные опрашиваемых будут обезличены. Полученная информация будет использована исключительно для статистических целей и представлена в обобщенном виде.

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