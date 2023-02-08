С 13 по 19 февраля Ростовстат проведет ежемесячное обследование для выявления занятых и безработных.

Как сообщает администрация Каменска-Шахтинского, обследование направлено на выявление:

численности и состава рабочей силы, занятых и безработных;

уровня участия в рабочей силе и безработицы;

изменений состояния рынка рабочей силы.

Важно помнить, что опросы будут проводиться специально обученными интервьюерами по месту проживания респондента.

При посещении домов интервьюер должен будет иметь удостоверение и паспорт.

Персональные данные опрашиваемых будут обезличены. Полученная информация будет использована исключительно для статистических целей и представлена в обобщенном виде.