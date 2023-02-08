Исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Исток» в Каменске-Шахтинском стал Дмитрий Погурец.

8 февраля Дмитрий Евгеньевич, сын недавно ушедшего из жизни генерального директора Евгения Васильевича Погурца, встретился с главой администрации города Владимиром Шевченко, чтобы обсудить вопрос ремонта канализационных сетей. По крайней мере, так пресс-служба администрации города обозначила тему встречи.

Как сообщили «ПИКу» в руководстве «Истока», назначение Д. Погурца на должность генерального директора состоится в марте этого года после собрания акционеров предприятия.