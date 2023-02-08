С 1 февраля в России были проиндексированы более 40 различных выплат и пособий, которые предоставляют Управление социальной защиты и Социальный фонд России.

Более двадцати видов увеличенных пособий и выплат получают жители Каменска-Шахтинского. Важно отметить, что право на получение большинства выплат семьи получают, если их доход в расчете на душу населения ниже прожиточного минимума (13 513 руб.).

Новые размеры выплат и пособий опубликованы в свежем номере «ПИКа» от 8 февраля.