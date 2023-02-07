Как сообщает портал donnews.ru, ссылаясь на региональный орган ЗАГСа, основные причины для распада семей по-прежнему называют утрату супружеских чувств, нехватку финансов и несовпадение жизненных интересов.

Согласно опросу, в 2022 году 41% супругов развелись в возрасте от 26 до 35 лет, а 23,8% из числа респондентов состояли в браке от 1 года до 5 лет. В 2021 году доля тех, кто развелся в первые пять лет брака, составляла 27,5%. При этом практически не изменилось количество пар, расторгнувших брак после 6-10 и 11-15 лет совместной жизни (около 28% и 20% соответственно). 72,2% опрошенных заявили, что развод для них «продуманное, давно созревшее решение».

Стоит отметить, что пятая часть респондентов заявили о своем отрицательном отношении к неузаконенным супружеским отношениям, а 55,6% будущих супругов считают обязательным рождение ребенка в законном браке.