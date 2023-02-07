Новое землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Турции утром 7 февраля в 43 км от города Малатья. Количество жертв превысило 3,3 тыс. человек.

Накануне, 6 февраля, землетрясение магнитудой 7,7 дважды произошло в провинции Кахраманмараш на юге Турции.

Кроме того, серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Подземные толчки ощущались также в Ливане, Израиле, Ираке и Грузии.

Также подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксировали 7 февраля в Тихом океане у Курильских островов. Землетрясение произошло в 18.45 по камчатскому времени (9.45 – по московскому).