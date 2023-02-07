анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 8 февраля!
Самые актуальные темы недели и последние новости из жизни Каменска и Каменского района — на страницах 6-го выпуска «ПИКа» в 2023 году.
Читайте в номере:
- Фашиста выбили, но война из Каменска не ушла. Гитлеровцы продолжали бомбить Каменск с воздуха после освобождения в феврале 1943-го. Особенно их заботил железнодорожный мост через Донец. После изгнания фрицев в городе создавались истребительные батальоны из мальчишек для борьбы с диверсантами и пособниками гитлеровцев… 80-летию со дня освобождения Каменска посвящается. »2-3, 4-5, 20-21
- Латают дороги посреди зимы. «Компас 1» пломбирует дырявый асфальт методом, при котором мороз не помеха. »8-9
- Башня может стать Пизанской. Когда-то она радовала местных жителей ценнейшей подземной старостаничной водичкой. А сегодня фонтанирует и грозит упасть на голову. »14
- Увеличены 40 выплат и пособий. Сколько теперь будут платить и куда обращаться, чтобы получать. »19
- Привет «снежинкам» от чемпионки. В двадцать второй раз традиционный областной турнир по художественной гимнастике «Снежинки Дона» »3, 30
- От Миллерова до Каменска будет «платник». Федеральное управление Госэкспертизы опубликовало положительное заключение на проект ремонта трассы М4 «Дон». »6
- Двое погибших в огне. За минувшую неделю в пожарах погибли два человека. Один случай произошел в Каменском районе, другой — в городе. »6