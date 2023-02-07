С 3 по 5 февраля в Каменске-Шахтинском прошел областной турнир по художественной гимнастике «Снежинки Дона».

Всего приняли участие 67 команд в групповых упражнениях и 265 человек в индивидуальной программе. Выступить на престижном региональном турнире приехали спортсменки из городов Ростовской области, Луганска, Санкт-Петербурга. А на месте их встречали хозяева мероприятия — участницы из Каменска. Наши юные гимнастки показали великолепные результаты.

В индивидуальных упражнениях по программам первого, второго и третьего спортивного разрядов лучших результатов достигли А. Иванова, Е. Малахова, В. Медведева, Н. Дерюгина, А. Керенцева, В. Свиридова, В. Ковальковская, А. Тараненко, В. Вишневская, А. Соболева.

В групповых упражнениях победу праздновали команды «Тилли-Бом», «Милашки», «Феникс».