В текущем году на защиту окружающей среды в Ростовской области предусмотрено направить более 1,2 млрд руб.

Средства предназначены для мероприятий по расчистке рек, мониторингу воздуха, эконадзору, охране и воспроизводству лесов, ликвидации накопленного экологического ущерба.

Кроме того, будет усилен мониторинг пожарной безопасности. В регионе уже действует комплексная система, которая включает все способы обнаружения возгораний. В этом году действующую систему видеонаблюдения за лесными и ландшафтными пожарами пополнят еще 26 камер, это увеличит охват земель лесного фонда видеонаблюдением до 85%.