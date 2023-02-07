История эта прошлогодняя, а касается она также каменских медработников.

В прошлом году городская прокуратура проводила проверку по факту жалобы медсестры каменской ЦГБ. Сотрудница сообщила в прокуратуру о ненадлежащей оплате труда.

Как информирует помощник городского прокурора Н. Рева, в ходе проверки в 2022 году были выявлены нарушения в отношении каменских 13 медсестер. Зарплата пяти из них составляла меньше МРОТ, еще девять медиков недополучили «ночные».

Подобные проверки по поручению Генеральной прокуратуры были проведены в разных муниципалитетах Ростовской области.

Вот итоги проверок по региону Генпрокуратура обнародовала 7 февраля 2023 года: органами прокуратуры Ростовской области руководителям учреждений здравоохранения внесено 40 актов реагирования, по результатам их рассмотрения восстановлены права 83 медицинских работников, произведены выплаты на общую сумму более 500 тыс. рублей. К административной и дисциплинарной ответственности привлечены 38 должностных лиц.