Чтобы пересечь российскую границу, водителям грузовиков придется получать электронные талоны.

Такое решение приняла Госдума 7 февраля в ходе пленарного заседания. В первом чтении этот документ был принят в сентябре прошлого года.

Как сообщает «Парламентская газета», систему электронной очереди планируют запустить с 1 марта 2024 года, а с сентября 2023 г. по март 2024 г. грузовые машины будут пересекать границу по электронной очереди ФГКУ «Росгранстрой».