6 февраля правительство Ростовской области утвердило порядок взаимодействия исполнительных органов Донского региона и органов местного самоуправления по вопросам увековечения памяти погибших при защите Отечества.

Властям городов и районов Ростовской области рекомендовано вести учет воинских захоронений на территории муниципального образования, а также обеспечивать содержание, сохранность и восстановление воинских захоронений на территории муниципального образования.

– В списке ряд территорий, на которых проходили боевые действия в период Великой Отечественной войны и могут находиться непогребенные останки погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, – пояснил заместитель губернатора Артем Хохлов.