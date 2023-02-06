Администрация Каменского района проводит аукцион по выбору компаний, которые будут проводить благоустройство площади перед Свято-Успенским храмом в станице Калитвенской и центральной площади в хуторе Старая Станица.

По данным сайта госзакупок, начальная максимальная цена благоустройства калитвенской площади – 27 433 230 руб., старостаничной площади – 37 644 480 руб.

Срок завершения аукциона – 8 января.

Работы по благоустройству обоих объектов будут проводиться по госпрограмме «Комфортная городская среда».