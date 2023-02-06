6 февраля стартовал прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Как сообщает пресс-служба Правительства Ростовской области, это мероприятие пройдет уже в шестой раз, а финалисты получат дополнительные средства из федерального бюджета на реализацию своего проекта. В частности, в 2022 г. победителем этого конкурса стал проект благоустройства набережной Каменска-Шахтинского. Тогда из федерального бюджета городу выделили 95 млн руб.

Как ранее сообщал замглавы администрации Каменска по ЖКХ Роман Кравцов, в 2023 г. Каменск представит на всероссийский конкурс проект благоустройства городского парка Победы.