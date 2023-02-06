Топ-клубы дали ясно понять, что португалец больше не суперзвезда мирового футбола. Многочисленные отказы от подписания форварда свидетельствуют об отсутствии его былой значимости в европейском футболе. Думается, Роналду завершит карьеру в саудовском клубе «Аль-Наср». Ведь его контракт рассчитан до 2025 года.

«Манчестер Юнайтед» (команда из Англии), за который португалец выступал ранее, стартовал с уверенных побед в национальном первенстве после перерыва на чемпионат мира. Если вы болеете за англичан или другой клуб и хотите попробовать себя в ставках, то сайт Legalbet поможет выбрать букмекерскую контору с мобильным приложением для Андроид.

Скандал с «Манчестер Юнайтед»

В ноябре мир облетело скандальное интервью португальца известному британскому журналисту Пирсу Моргану. В нём Криштиану Роналду раскритиковал руководство, тренера и некоторых экс-игроков «МЮ».

Но все мы знаем, что и сама звезда вела себя некорректно по отношению к команде. Опоздания на тренировки, отказ выйти на замену за три минуты до конца матча и демонстративное недовольство решениями тренера — всё это Криштиану оправдывал проблемами в семье.

В «МЮ» верили, что корнем всех трудностей являлись эгоизм и сложный характер форварда, а не состояние здоровья сына португальца. Хотя так думали не все клубы Англии.

«Я не мог в это поверить», — говорил Криштиану об акции болельщиков Ливерпуля, когда на седьмой (номер Роналду) минуте матча фанаты запели «You will never walk alone», выразив соболезнование.

Португалец отметил, что вся общественность поддерживала его. В то время как «МЮ» винил Роналду во всех проблемах клуба. Главный тренер Эрик тен Хаг даже перестал выпускать форварда в основном составе.

«Не могу сказать, что уважаю его, потому что он не уважает меня» — отрывок из разговора португальца с Пирсом Морганом.

Вскоре после интервью Криштиану покинул «Ман Юнайтед», став свободным агентом.

Контракт в Саудовской Аравии

Единственным разумным решением для португальского форварда было принятие предложения от саудовского «Аль-Насра». Это не топ-клуб, в котором португалец хотел бы завершить карьеру, но хотя бы по деньгам здесь не обидят. Издание Marca сообщило, что с учётом рекламных контрактов КриРо будет получать за сезон около €200 млн. Это самая большая сумма в истории футбола.

У «Аль-Насра», как и у других команд, есть свои болельщики. Вы всегда можете поддержать любимчиков свободными деньгами и попробовать себя в ставках на спорт. На сайте Легалбет можно найти расписание будущих матчей, прогнозы и мнения экспертов на них, а также другую интересную и полезную информацию.

Почему КриРо не перешёл в топ-клуб

Такие клубы, как «Бавария», «Челси», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и даже «Атлетико», чётко высказывались против подписания Криштиану. Основные причины — возраст футболиста и его высокие требования к зарплате.

Также большую роль сыграл скандальный уход нападающего из «МЮ» и его отсутствие в основном составе сборной Португалии.

реклама

18+

ООО «Легалбет»

ИНН: 6452130366

ERID: 2Vtzquu9xN7