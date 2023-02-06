В 2023 году в пос. Глубоком Каменского района установят более 200 счетчиков с возможностью дистанционного учета потребленной электроэнергии.

Счетчики будет устанавливать АО «Донэнерго» бесплатно* в первую очередь в западной части поселка и именно тем абонентам, которых в 2022 году подключили к новым линиям электропередач, сообщает газета «Земля».

Отметим, в прошлом году в Глубоком и х. Нижний Пиховкин электросетевая компания провела реконструкцию электросетей с заменой опор (столбов) и проводов линий электропередач. Кроме того, была установлена новая трансформаторная подстанция.

*Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об электроэнергетике» (ред. от 1.01.2023 г.).