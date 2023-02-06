Суд поддержал иск прокуратуры Ростова-на-Дону против городской администрации по поводу длительного отсутствия горячей воды более чем в 450 домах.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что власти города не осуществляли надлежащее содержание 83 объектов теплоснабжения, а также не оформили в муниципальную собственность 58 объектов тепло- и 46 объектов газоснабжения. В итоге сети оставались бесхозными, хотя по ним жителям Ростова подавались коммунальные ресурсы. Эти обстоятельства и привели к многочисленным авариям на сетях, сообщает Donnews.ru