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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

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ЖКХ

Администрацию Ростова засудили за перебои с горячей водой

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Суд поддержал иск прокуратуры Ростова-на-Дону против городской администрации по поводу длительного отсутствия горячей воды более чем в 450 домах.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что власти города не осуществляли надлежащее содержание 83 объектов теплоснабжения, а также не оформили в муниципальную собственность 58 объектов тепло- и 46 объектов газоснабжения. В итоге сети оставались бесхозными, хотя по ним жителям Ростова подавались коммунальные ресурсы. Эти обстоятельства и привели к многочисленным авариям на сетях, сообщает Donnews.ru 

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