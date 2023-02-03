С 1 марта расстояние от мангала до построек уменьшат с 50 до 5 метров. Об этом сообщает РИА новости.

Согласно действующим нормам законодательства, соблюсти правила, которые касаются жарки шашлыка, на шести сотках практически невозможно: устанавливать мангалы можно только на расстоянии 50 м от построек. Теперь правила решили смягчить: допустимое расстояние от мангала до построек составит 5 метров.

Что касается листвы, то бочку для разведения открытого огня и сжигания листвы с травой разрешат ставить на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса. Зона очистки вокруг должна быть 5 метров. По мнению законотворцев, это вполне разумные требования, и они легко выполнимы для садоводов.

За несоблюдение новых правил грозит предупреждение или штраф до 20 тыс. руб., если правонарушение было совершено в период действия противопожарного режима.