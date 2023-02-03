Федеральным льготникам, оформившим единый социальный проездной билет, в автобусах «Глубокинского ПАТП» нужно платить.

Дело в том, что маршруты автобусов этого автотранспортного предприятия, на которых можно проехать из Каменска-Шахтинского в населенные пункты Каменского района, являются межмуниципальными. А единый социальный проездной билет дает право бесплатного проезда только на внутриобластных пригородных, междугородних, городских и внутрирайонных маршрутах.