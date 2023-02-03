Трагедия произошла 2 февраля в одном из частных домов в х. Богданове.

Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 20.40. К месту ЧП прибыли два пожарных расчета. К этому времени огонь охватил порядка 64 кв. м. И уже в 21.50 спасатели доложили о полной ликвидации пожара.

– В сгоревшем доме погибла 77-летняя женщина, – сообщает начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каменскому району Людмила Рагулина. – Она получила ожоги, от которых скончалась.

Причина пожара устанавливается. Предварительно очаг возгорания мог находиться на веранде, а причиной могло стать неправильное использование электронагревательных приборов.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что вместе с погибшей проживали ее сын и невестка. Женщина в тот вечер работала, а мужчина в день трагедии находился в доме вместе с матерью, ему удалось спастись.