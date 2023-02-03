Согласно материалам проверки, 2 февраля 2023 года примерно в 16 часов житель г. Ростов-на-Дону сорвался с высоты 3500 метров.

«Мужчина 1975 года рождения, находясь на горе Эльбрус, нарушая требования правил безопасности, осуществлял спуск вне лыжной трассы и упал в расщелину. Лыжник был обнаружен спасателями и передан бригаде скорой медицинской помощи, однако ввиду тяжести полученных повреждений скончался», – сообщили в СК Кабардино-Балкарской Республики.