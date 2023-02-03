30 января департамент ЖКХ Каменска-Шахтинского определили подрядчика, который до 31 мая этого года должен будет подготовить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту улицы Пушкина.

В ходе аукциона по выбору подрядчика цена контракта была снижена с 2 228 911 до 1 700 000 рублей. Составлять ПСД будет ООО “Проектно-сметное бюро” из Ростова-на-Дону.

По данным сайта госзакупок www.zakupki.gov.ru, капитально будет отремонтирована 1,2 км улицы Пушкина, притом что общая ее протяженность 1,6 км. Ширина проезжей части составит 3 м, а тротуара – 2.