ЖКХ
Где узнать, когда в Каменске отключат свет
Каждый, кто имеет доступ в интернет, может заранее узнать график отключения электроэнергии.
Как пояснили «ПИКу» в КМЭС, актуальную информацию о плановых отключения электроэнергии в Каменске, микрорайонах Лиховском и Заводском, а так же в поселках Глубоком, Чистоозерном, хуторах Лесном, Нижнем Пиховкине Каменского района можно получать на официальном сайте ОА «Донэнерго».
Для этого нужно зайти во вкладку «Графики отключений» и найти название интересующего вас населенного пункта.