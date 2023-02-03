Каждый, кто имеет доступ в интернет, может заранее узнать график отключения электроэнергии.

Как пояснили «ПИКу» в КМЭС, актуальную информацию о плановых отключения электроэнергии в Каменске, микрорайонах Лиховском и Заводском, а так же в поселках Глубоком, Чистоозерном, хуторах Лесном, Нижнем Пиховкине Каменского района можно получать на официальном сайте ОА «Донэнерго».

Для этого нужно зайти во вкладку «Графики отключений» и найти название интересующего вас населенного пункта.