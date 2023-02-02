Правоохранительные органы ищут стрелка. В городе объявлены планы «Сирена» и «Перехват».

2 февраля возле ТЦ «Золотой Вавилон», который находится на Западном, неизвестные устроили перестрелку, сообщает 161.RU, ссылаясь на свой источник в силовых структурах.

По информации донского главка, к моменту прибытия полицейских стрелявший покинул место происшествия на автомобиле. Силовики сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас они досматривают автомобили на дорогах города в поисках подозреваемых.