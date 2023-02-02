Владельцам квартир псевдосотрудники ТСЖ и администрации предлагают заключить договор на остекление окон и балконов.

Об этом сообщает городская администрация, ссылаясь на Роспотребнадзор. Так, неизвестные лица представляются сотрудниками ТСЖ, администрации города или управляющих компаний, и предлагают подписать договор на остекление балконов и замене оконного остекления на металлопластиковые конструкции в жилом помещении.

Роспотребнадзор напоминает, что перечисленные организации не осуществляют коммерческой деятельности.

В соответствии с требованиями раздела 8. Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом осуществляется исключительно в отношении общедомового имущества (подъезд, лифт, подвал, чердак), но никак не на собственность жителей такого дома.

Будьте бдительны и не пускайте в свое жилье неизвестных вам лиц, не заключайте никаких договоров с лицами, которых вы не приглашали для этих целей.