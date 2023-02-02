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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Каменскую пенсионерку «полечили» на полмиллиона

происшествия

В Каменске участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей

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Владельцам квартир псевдосотрудники ТСЖ и администрации предлагают заключить договор на остекление окон и балконов.

Об этом сообщает городская администрация, ссылаясь на Роспотребнадзор. Так, неизвестные лица представляются сотрудниками ТСЖ, администрации города или управляющих компаний, и предлагают подписать договор на остекление балконов и замене оконного остекления на металлопластиковые конструкции в жилом помещении.

Роспотребнадзор напоминает, что перечисленные организации не осуществляют коммерческой деятельности.

В  соответствии с требованиями раздела 8. Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом осуществляется исключительно в отношении общедомового имущества (подъезд, лифт, подвал, чердак), но никак не на собственность жителей такого дома.

Будьте бдительны и не пускайте в свое жилье неизвестных вам лиц, не заключайте никаких договоров с лицами, которых вы не приглашали для этих целей. 

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