2 февраля подрядчик ООО «Компас 1» начал ямочный ремонт на дорогах зимним способом, то есть с использованием литого асфальта.

Как пояснили в департаменте ЖКХ, делать латки литым асфальтом допускается даже при минус 5 градусах, и даже мелкие лужи этому материалу не помеха.

Секрет в том, что в основе этого материала не смола, а горячий битум. Литой асфальт расширяется, заполняя все пространство ямы. Гарантийный срок жизни такого ремонта 1 год.

Важно отметить, что работы по зимнему ремонту дорог «Компас 1» начал еще 30 января. Уже ликвидированы некоторые ямы на улицах Московской, Пивоварова, Ворошилова, а также в пер. Коммунальном.

«Так почему бы не отказаться от весенне-зимних ямочных ремонтов в пользу литого асфальта?» — интересуются каменчане.

Ответ на этот вопрос читайте в следующем номере «ПИКа» от 8 февраля.