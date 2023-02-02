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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске начали латать зимние ямы
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

В Каменске начали латать зимние ямы

Опубликовано

2 февраля подрядчик ООО «Компас 1» начал ямочный ремонт на дорогах зимним способом, то есть с использованием литого асфальта.

Как пояснили в департаменте ЖКХ, делать латки литым асфальтом допускается даже при минус 5 градусах, и даже мелкие лужи этому материалу не помеха.
Секрет в том, что в основе этого материала не смола, а горячий битум. Литой асфальт расширяется, заполняя все пространство ямы. Гарантийный срок жизни такого ремонта 1 год.
Важно отметить, что работы по зимнему ремонту дорог «Компас 1» начал еще 30 января. Уже ликвидированы некоторые ямы на улицах Московской, Пивоварова, Ворошилова, а также в пер. Коммунальном.

«Так почему бы не отказаться от весенне-зимних ямочных ремонтов в пользу литого асфальта?» — интересуются каменчане.

Ответ на этот вопрос читайте в следующем номере «ПИКа» от 8 февраля.

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