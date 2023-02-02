ЖКХ
Ростовские чиновники начали судебные тяжбы против коммунальщиков, разрывающих дороги
Коммунальные службы проводят работы, не подписав соответствующие документы, которые предполагают ряд штрафов за неисполнение условия договора.
Департамент автомобильных дорог Ростова начал судиться с коммунальщиками, которые отказываются подписывать договор и получать разрешение на ремонт коммуникаций. Власти признают, что некоторые ресурсники продолжают безнаказанно раскапывать дороги и тротуары, но сделать с этим ничего нельзя, сообщает donnews.ru.
В 2022 году администрация Ростова внесла изменения в правила прокладки, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций. Согласно документу ресурсники обязаны заключать договор с департаментом автомобильных дорог, после чего получать от соответствующее разрешение и только тогда приступать к замене или ремонту коммуникаций.
В бумаге требование – в пятидневный срок устранять разрытие и подтверждать через экспертизу качество уложенного асфальта. В противном случае коммунальщиков ждет штраф.
Но, минуя данную процедуру, ресурсники выполняют работы. За три месяца договор подписали всего 12 организаций. Меж тем за этот же срок в Ростове выявили 600 незаконных разрытий дорог, около 500 из них принадлежит «Водоканалу». Поэтому чиновники обратились в суд.
Коммунальщики же считают, что штрафы по договору жестокие. Например, если в течение пяти суток ресурсники не устраняют разрытие, то за каждый последующий день просрочки штраф составит 10 тысяч рублей.