Коммунальные службы проводят работы, не подписав соответствующие документы, которые предполагают ряд штрафов за неисполнение условия договора.

Департамент автомобильных дорог Ростова начал судиться с коммунальщиками, которые отказываются подписывать договор и получать разрешение на ремонт коммуникаций. Власти признают, что некоторые ресурсники продолжают безнаказанно раскапывать дороги и тротуары, но сделать с этим ничего нельзя, сообщает donnews.ru.

В 2022 году администрация Ростова внесла изменения в правила прокладки, переноса и ремонта подземных инженерных коммуникаций. Согласно документу ресурсники обязаны заключать договор с департаментом автомобильных дорог, после чего получать от соответствующее разрешение и только тогда приступать к замене или ремонту коммуникаций.

В бумаге требование – в пятидневный срок устранять разрытие и подтверждать через экспертизу качество уложенного асфальта. В противном случае коммунальщиков ждет штраф.

Но, минуя данную процедуру, ресурсники выполняют работы. За три месяца договор подписали всего 12 организаций. Меж тем за этот же срок в Ростове выявили 600 незаконных разрытий дорог, около 500 из них принадлежит «Водоканалу». Поэтому чиновники обратились в суд.

Коммунальщики же считают, что штрафы по договору жестокие. Например, если в течение пяти суток ресурсники не устраняют разрытие, то за каждый последующий день просрочки штраф составит 10 тысяч рублей.