Сидеть в офисе хотят уже меньше работников. Это показало исследование по итогам прошлого года, который провел HeadHunter.

Работа в режиме удаленки оказалась самой востребованной в России по итогам 2022 года, среди штучных вакансий, пишет РИА Новости.

«Если три года назад самое большое количество откликов поступало на вакансии по массовым позициям (продавцы, менеджеры по продажам, операторы, консультанты в банк и т.д.), то по итогам 2022 года в лидеры выбилась удаленная занятость. Именно такие вакансии оказались наиболее популярными у соискателей», — говорится в опросе.

На первых позициях оказалась вакансия сотрудника поддержки поиска, на которую откликнулись 47,7 тысячи человек со всей России. Она появилась в Москве, но благодаря удаленному формату будущий сотрудник мог работать из любой точки мира.