Как показал опрос портала SuperJob, в котором приняли участие 1600 респондентов мужского пола, 43% российских женатых мужчин ушли бы в декретный отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

27% опрошенных однозначно согласились бы на это, еще 16% – с высокой долей вероятности. Больше половины (57%) женатых россиян не пошли бы в декрет. 34% абсолютно исключил для себя такой вариант. Примечательно, что, по данным сервиса, за последний год декрет мужчины оформляли в каждой шестой российской компании.

По сравнению с 2020 годом общее число тех, кто не против взять на себя многочисленные обязанности по присмотру за младенцем, выросло на 4%.

Напомним, право уходить в отпуск по уходу за новорожденным появилось у российских мужчин в 2007 году.