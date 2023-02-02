Пауза на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации действует со 2 февраля.

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе.

Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через «Госуслуги» (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта», – говорится в сообщении на портале «Госуслуг».