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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Россиянам рассказали о последствиях пересылки копий документов в интернете 

общество

Прием заявлений на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги» временно приостановлен

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Пауза на выпуск загранпаспорта с электронным носителем информации действует со 2 февраля. 

«Если вы уже подали заявление на загранпаспорт нового образца через «Госуслуги», дождитесь ответа от ведомства по заявлению и действуйте согласно инструкции в ответе.
Если вы подали заявление на загранпаспорт нового образца не через «Госуслуги» (например, через МФЦ), вам следует обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту подачи заявления на оформление паспорта», – говорится в сообщении на портале «Госуслуг».

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