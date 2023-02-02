Единственный в мире интерактивный поезд-музей первым примет город Шахты. К сожалению, Каменска-Шахтинского в расписании нет

Уже ставший легендарным поезд-музей Победы проедет по Дону в год 80-летия освобождения городов, хуторов и станиц Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году.

Для посещения музея нужно заранее получить на сайте бесплатный электронный пригласительный билет на конкретные дату и время (сеанс) — из-за ограничений по количеству посетителей, которые могут одновременно находиться в музее. Сеанс – это 5-минутный интервал (например, 12:00, 12:05, 12:10…), в который группа может пройти в музей.

Каждый пригласительный билет — именной и содержит фамилию, имя и отчество посетителя.

Расписание движения поезда-музея:

Волгодонск — 06 февраля 2023 г.

Шахты — 7-8 февраля 2023 г.

Новочеркасск — 9-10 февраля 2023 г.

Ростов-на-Дону — 11-14 февраля 2023 г.

Регистрация на посещение музея откроется на сайте.