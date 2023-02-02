С 1 февраля стартовала досрочная подписка на печатные газеты и журналы на 2 полугодие 2023 года. Есть плюсы.

Цены на издания и доставку заморожены на уровне действующих. И разрыв между сегодняшними розничными ценами в точках продаж и стоимостью с доставкой по адресу не такой уж большой.

На примере газеты «ПИК»: покупка 4-5 номеров в месяц в розницу может обойтись от 120 до 175 рублей, а подписка с доставкой по указанному адресу составляет фиксированные 184 рубля 77 копеек – и ходить никуда не надо ни в зной, ни в холод.

Так что сделайте подарок читающим еженедельную полную печатную версию «ПИКа» — родителям, старшим товарищам и т. д. — подпишите их на любое количество месяцев текущего года.

Опять же, ходить никуда не надо, подписка онлайн тут.

P.S. Второе полугодие 2023 года активируется в ближайшие дни февраля