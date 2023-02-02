Об этом было объявлено в ходе состоявшегося посещения объекта главой ГК «Автодор» Вячеславом Петушенко и губернатором Василием Голубевым.

Новая развязка «Москва — Новочеркасск — Аксай — Ростов» завершит создание Аксайского обхода и реконструкцию 70-километрового участка трассы М-4 в Ростовской области.

— В июне 2023 года мы планируем досрочный пуск движения. Это 2,5 года с начала строительства, на 1,5 года раньше контрактного срока. На данный момент объект в высокой степени завершенности, осталось уложить 2 тыс. тонн асфальта, — доложил представитель подрядчика.