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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На виадуке в Заводском могут сделать балаган
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

На виадуке в Заводском могут сделать балаган

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Накрывать виадук балаганом, то есть шатром, возможно, потребуется, чтобы правильно провести гидроизоляцию плиты.

Как сообщил корреспонденту «ПИКа» прораб подрядной организации Дмитрий Суслов, плиту виадука уже армировали и забетонировали, и теперь она готова к нанесению гидроизоляции. Однако для проведения таких работ требуется, чтобы на улице было не ниже +11 градусов и не было ветра. Если подходящей погоды не будет, рабочие намерены накрыть плиту шатром и при помощи тепловых пушек создать нужную температуру. Для нанесения гидроизоляционного слоя требуется всего два дня.

На виадуке в Заводском могут сделать балаган

О том, какие еще работы уже выполнены на этом важном для жителей мкр. Заводского объекте и как долго на виадуке гремит техника, читайте в следующем номере «ПИКа» от 8 февраля.

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