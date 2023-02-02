Накрывать виадук балаганом, то есть шатром, возможно, потребуется, чтобы правильно провести гидроизоляцию плиты.

Как сообщил корреспонденту «ПИКа» прораб подрядной организации Дмитрий Суслов, плиту виадука уже армировали и забетонировали, и теперь она готова к нанесению гидроизоляции. Однако для проведения таких работ требуется, чтобы на улице было не ниже +11 градусов и не было ветра. Если подходящей погоды не будет, рабочие намерены накрыть плиту шатром и при помощи тепловых пушек создать нужную температуру. Для нанесения гидроизоляционного слоя требуется всего два дня.

О том, какие еще работы уже выполнены на этом важном для жителей мкр. Заводского объекте и как долго на виадуке гремит техника, читайте в следующем номере «ПИКа» от 8 февраля.