Дорожники приступили к работе по возведению завершающего участка Ростовского транспортного кольца 1 февраля.

Новая автодорога, задуманная как транспортный каркас Ростовской агломерации, объединит 12 участков федеральных, региональных и местных дорог общей протяженностью 110 км.

Как сообщает региональная пресс-служба, на строительства первого этапа новой объездной автодороги протяженностью 4,75 км будет направлено более 15 млрд рублей бюджетного кредита.

— Новая автомобильная дорога позволит вывести за пределы донской столицы весь транзитный транспорт и улучшить транспортное сообщение с новыми субъектами Российской Федерации, — сказал губернатор Василий Голубев.